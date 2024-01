Sabalenka-Rybakina in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Wta Brisbane 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024) Arynase la vedrà contro Elena Rybaina nelladel torneo WTA 500 di, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. Non ci si poteva augurare unamigliore per iniziare l’anno: si sfideranno infatti la prima e la seconda testa di serie, ma anche le numero 2 e 4 del ranking Wta nonché le finaliste dello scorso Australian Open. Peraltro, entrambe le giocatrici arrivano all’appuntamento in gran forma, non a caso non hanno perso neppure un set nel corso della settimana.è avanti 5-2 nei precedenti e scenderà in campo con i favori del pronostico. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo domenica 7 gennaio con inizio fissato non prima delle ...