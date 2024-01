Rugby | in Serie A vittorie per Rovigo e Valorugby

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) Si sono disputati i due anticipi della decima giornata del massimo campionato italiano die nel pomeriggio di oggi sono scesi in campo Lyons Piacenza controe ValoEmilia contro Fiamme Oro. Ecco come è andata. Si allunga la classifica e ilbalza momentaneamente in vetta grazie al successo esterno a Piacenza per 18-33. Veneti sempre avanti, ma sono le due mete a cavallo dei due tempi di Francesco Pio Vaccari a spezzare il match a favore dei rossoblu. Vince anche il Valodel neocoach Marcello Violi, che supera le Fiamme Oro Roma 17-3. Non basta la fiammata iniziale di Canna dopo 2 minuti, perché poi sono il piede di Ledesma e la meta di Schiabel a fare la differenza per gli emiliani che superano proprio i poliziotti in classifica.A Elite Maschile – X ...