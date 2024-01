Ruba nel supermercato | arrestato 35enne straniero

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri pomeriggio è stato tratto in arresto dagli operatori dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico un cittadinodi 35 anni, residente nella provincia di Napoli, autore di un furto in un notodel capoluogo. L’uomo, con precedenti specifici a suo carico e già sottoposto a misura cautelare dell’obbligo di firma presso il comune di residenza, veniva sorpreso mentre stava uscendo dall’esercizio pubblico in possesso di merce del valore di oltre 250€ che poco prima aveva prelevato dagli scaffali del negozio e occultato sotto il giubbotto e la felpa. Al termine degli accertamenti, la persona fermata è stata deferita all’autorità giudiziaria per furto aggravato e condotta in stato di arresto presso la locale casa circondariale su disposizione del pubblico ministero. Si rappresenta che le ...