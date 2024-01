Rosita Celentano racconta la sua felice singletudine in un' intervista

Essere single? Per Rosita Celentano non c’è nessun problema, anzi. Per l’attivista rappresenta “Uno stato strepitoso. Sia fisico che mentale. Mi fa ... (ilfattoquotidiano)

... che lavorava Là dove c'era l'erba ora c'è Una città E quella casa in mezzo al verde ormai Dove sarà approfondimento Adriano, la rara foto con Alessandra e'Siamo la coppia più bella ...Ma non finisce qui, ospiti in studio anche Alessandra eper raccontare il loro rapporto speciale. Due cugine di vita diventate anche grandissime amiche. Da segnalare anche la ...Essere single Per Rosita Celentano non c’è nessun problema, anzi. Per l’attivista rappresenta “Uno stato strepitoso. Sia fisico che mentale. Mi fa sorridere che le persone che mi vivono sola, mi guar ...Adriano Celentano oggi compie 86 anni, un compleanno vissuto come sempre circondato dall'affetto del pubblico che lo segue da oltre sei decenni. Nella musica, ma non solo: ...