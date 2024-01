Roma | tris de force | come Mourinho gestirà Dybala

- Sono tutte partite da Dybala ma sono anche tre in soli 8 giorni. Atalanta, Lazio e Milan. Così, una dietro l'altra, senza uno spiffero di riposo. Laha bisogno del suo campione , come si è visto anche in Coppa Italia contro la Cremonese, ma non può essere ingorda se vuole preservarne le delicate fibre, anche in prospettiva. E allora Mourinho, ...L'attaccante dall'anima naif passato anche per la Serie A, acquistato nel 2004 dalla, insieme ... Nel 2010, in Angola, arriva pure il. I Faraoni devono ancora smaltire la delusione per la ...ROMA - Sono tutte partite da Dybala ma sono anche tre in soli 8 giorni. Atalanta, Lazio e Milan. Così, una dietro l’altra, senza uno spiffero di riposo. La Roma ha bisogno del suo campione, come si è ...Per i nerazzurri «1» blindato a San Siro, bianconeri a 1,40 sulla Salernitana. All’Olimpico la vittoria giallorossa vale 2,37 Roma, 5 gennaio 2024 – Trentuno punti di differenza in classifica e una se ...