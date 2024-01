Roma | rubano attrezzi da lavoro in alcuni garage | 3 arresti

(Di sabato 6 gennaio 2024) CRONACA DI– Ai Carabinieri della compagnia di Monterotondo, di intesa con la Procura della Repubblica di Tivoli, hanno arrestato due uomini di 42 e 22 anni e una donna di 32 anni, tutti italiani, gravemente indiziati di aver rubato deglidada. In particolare, i Carabinieri a seguito di una segnalazione per furto, sono intervenuti immediatamente sul posto dove, hanno sorpreso i tre uomini, che stavano arraffando le ultime cose ed erano pronti per darsi alla fuga su una utilitaria. Tuttavia, il rapido intervento dei militari ha consentito di fermare i tre ladri e di restituire la refurtiva ai legittimi proprietari. I tre sono stati sottoposti aglidomiciliari, in attesa del rito direttissimo. (Agenzia NOVA)

Si sono introdotti nel Centro direzionale Alitalia per rubare 760 chili di materiale in rame . Sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di ... (ilcorrieredellacitta)

CRONACA DI Roma – La scorsa notte, in via Manin, i carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto nei ... (romadailynews)

alcolici, borse, portafogli, panettoni, quello che trovano. I furti durano 10 minuti ed entrano a ora di cena, a volte anche con le persone dentro. Da me hanno provato a entrare, ma non sono ...Hanno provato a rubare uno scooter parcheggia in piazza Carnaro, in zona Conca d'Oro, ma alcuni residenti li hanno notati e hanno chiamato i carabinieri. È quanto successo ieri sera. Sul posto sono ...Ennesimo incidente stradale sulle strade di Roma: un uomo di 83 anni è stato investito e ucciso da uno scooter ...ROMA, 06 GEN - Una palazzina è crollata vicino a Roma probabilmente in seguito a un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. E' accaduto nel comune di Canale Monterano. Sul posto vigili del fuoco, protez ...