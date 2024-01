Roma | prova a riaccendere un petardo e gli esplode in faccia | 15enne in Ospedale

(Di sabato 6 gennaio 2024) Poco dopo le ore 18.00 di ieri, una gazzella dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile diha scortato un autovettura con una persona ferita fino al pronto soccorso dell’Policlinico Casilino. I militari hanno appreso che si trattava di un, investito al volto dall’esplosione di unche aveva raccolto a terra, in via Giorgio Morandi. Ilinesploso sarebbe scoppiato nelle mani del minore mentre lo riaccendeva. Fortunatamente non è in gravi condizioni. Dopo le prime cure ilè stato trasferito all’pediatrico Bambino Gesù. Sono in corso ulteriori indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monte Sacro per chiarire l’effettiva dinamica. su Il Corriere della Città.

