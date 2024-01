Roma | preso Huijsen dalla Juve | è ufficiale

Prima ha approfitto della depressione dell’anziana rimasta vedova per convincerla ad andare in Romania . Poi le le ha fatto sottoscrivere una polizza ... (ilfattoquotidiano)

Colpo per la Roma che strappa il difensore della Juve ntus Dean Huijsen al Frosinone. Il giovane centrale classe 2005 arriverà in prestito secco dal ... (247.libero)

"Per me non è stato difficile scegliere la: arrivo in una grande società, con un grande allenatore e tanti campioni con cui avrò il privilegio di condividere lo spogliatoio. Spero che insieme ......in questi giorni offrono elementi di riflessione non disponibili quando gli uffici hannoin ... hanno provocato una dura reazione delle autorità ucraine, con l'ambasciatore a, Yaroslav Yelnyk,...(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Mentre la nazionale di calcio maggiore della Palestina si accinge a giocare la Coppa d'Asia, quella Olimpica perde il ...(Adnkronos) – L’As Roma ha annunciato “l’acquisto di Dean Huijsen dalla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024”. Lo annuncia il club giallorosso sul suo sito. Difensore classe 2005, nato ...