ROMA Incidente mortale | 83enne ucciso da uno scooter

(Di sabato 6 gennaio 2024) CRONACA DI. Un tragicosi è verificato ieri sera a. Un pedone, un uomo anziano di 83 anni, è stato travolto eda unoin Via dei Faggi. Nonostante i soccorsi immediati le sue condizioni erano troppo gravi per poter essere salvato. Sul luogo dell’sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia Locale diCapitale del V gruppo Casilino. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19.00, quando un Honda SH 125, guidato da un uomo di 29 anni, ha colpito il pedone mentre attraversava la strada in via dei Faggi, all’altezza di via dei Noci. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove è purtroppo deceduto per le ferite riportate nell’. Il conducente dello ...