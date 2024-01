Roma Fuga folle a Isola Farnese | arrestato uomo in possesso di droga

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024) CRONACA DI– Una bordo di una Smart For Four ha scatenato il caos questa mattina all’, a nord di, per fuggire al controllo dei Carabinieri perchè indi una quantità esigua di hashish. Ignorando l’alt dei carabinieri, il conducente ha sfrecciato via a tutta velocità, finendo per essere fermato dalla pattuglia del Nucleo Radiomobile della compagnia Cassia pochi istanti dopo. L’individuo è statoper resistenza alle autorità e il modesto quantitativo di stupefacente in suolo segnalerà alla prefettura come soggetto dipendente dalla. Ora si trova in attesa della convalida dell’arresto in caserma. Il panico causato dalla sua azione incongruente si è fortunatamente dissolto.