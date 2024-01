Roma | esplosione a Monterano | crollata una palazzina Video

(Di sabato 6 gennaio 2024)una. Soccorse già tre persone, tra cui un bambino di appena 5 anni Dalle 8:30 di stamattina squadre dei vigili del fuoco, tra cui unità del team USAR (Urban Search and Rescue), sono impegnate a Canale) per l’e il successivo crollo in un’abitazione di due piani, dovuto probabilmente ad una fuga di gas. Le squadre hanno salvato in un primo momento 3 persone: un uomo, una donna e un bambino di 5 anni, rimaste bloccate sotto le macerie. Sarebbero tutte state trasportate in ospedale. #e crollo alle 8:30 di stamattina in un’abitazione a Canale, causa probabile una fuga gas: salvate dai #vigilidelfuoco 3 ...

Vicino aè crollata una palazzina a seguito di un'in via dei Monti, a Canale Monterano . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. ( IL CROLLO A MILANO ) ...Le immagini dei vigili del fuoco, tre le persone estratte vivee crollo alle 8.30 di oggi in un'abitazione a Canale Monterano, in provincia di, a causa probabile una fuga gas. Salvate dai vigili del fuoco 3 persone rimaste sotto le macerie. I ...Accertamenti in corso per verificare che non ci siano altre persone rimaste sotto le macerie. Secondo quanto si apprende, la casa della deflagrazione sarebbe una fuga di gas. Le indagini sono in corso ...Un boato e poi l’esplosione e nel piccolo comune di Canale Monterano, in provincia di Roma una palazzina è crollata alla prima ore del giorno. Non ci sarebbero al momento feriti. L’esplosione potrebbe ...