Roma | esplode una palazzina di due piani a Canale Monterano | estratte vive 4 persone tra cui un bambino - VIDEO

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni, Roma no, è rimasto gravemente ferito al volto da un petardo in zona Tor Sapienza nella Capitale. Sono in corso ... (giornaledellumbria)

La sala operativa del comando diha inviato in data odierna alle ore 8,30 circa due Squadre VVF con al seguito una Autobotte, i Nuclei Usar e CRRC, con il Carro Crolli, l'Autoscala il funzionario di Guardia ed il Capo Turno ...- "Giorgia Meloni faccia i nomi e i cognomi di chi prova a ricattarla, se il suo non è il ... mentre il centrodestrain Sardegna - dice - . Noi abbiamo ancora lavoro da fare: ai territori ...Una palazzina di due piani è Venezia, il Mose non entra in funzione e in città c’è quasi un metro di acqua alta: le immagini Venezia di nuovo alle prese con l’acqua alta, il picco si è registrato attorno alle 6 di mattina con 97 cm. In questa occasione non è stato attivato il sistema Mose. Disagi soprattutto per i lavorator ...