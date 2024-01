Roma | crolla una palazzina | tre persone estratte vive dalle macerie

(Di sabato 6 gennaio 2024) commenta Unata vicino aprobabilmente in seguito a un'esplosione dovuta a una fuga di gas. E' accaduto nel comune di Canale Monterano. Sul posto vigili del fuoco, protezione ...

Al Liceo Machiavelli di Roma crolla un intonaco del soffitto addosso a due studentesse mentre seguivano la lezione. Poteva finire in tragedia ... (ilcorrieredellacitta)

Il Napoli è uscito sconfitto dall’Olimpico di Roma . Gli uomini di Walter Mazzarri non sono riusciti a scardinare i giallorossi i quali hanno portato ... (dailynews24)

Un boato e poi l?esplosione e nel piccolo comune di Canale Monterano , in provincia di Roma una palazzina di due piani è Crolla ta alla prima ore del ... (ilmessaggero)

Un boato e poi l?esplosione e nel piccolo comune di Canale Monterano , in provincia di Roma una palazzina di due piani è Crolla ta alla prima ore del ... ()

(Adnkronos) – Una palazzina di due piani è crolla ta questa mattina a Canale Monterano , in provincia di Roma . Tre persone sono state estratte vive ... ()

commenta Una palazzina è crollata vicino aprobabilmente in seguito a un'esplosione dovuta a una fuga di gas. E' accaduto nel comune di Canale Monterano. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. Tre persone sono state ...Una palazzina è crollata vicino aprobabilmente in seguito a un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. È accaduto nel comune di Canale Monterano. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. Dalle prime ...Una palazzina è crollata vicino a Roma probabilmente in seguito a un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. E' accaduto nel comune di Canale Monterano. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e ...È stata probabilmente una fuga di gas a causare l’esplosione che ha fatto crollare una palazzina di due piani vicino a Roma, nel comune di Canale Monterano. Sul posto vigili del fuoco, protezione civi ...