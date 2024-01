Roma | crolla palazzina a Canale Monterano | tre estratti vivi dalle macerie

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – Unadi due piani èta questa mattina a, in provincia di. Tre persone sono state estratte vivedai vigili del fuoco e trasportate in ospedale. Il crollo è avvenuto intorno alle 8,30 in seguito a un'esplosione, causata molto probabilmente da una fuga di gas. Sul posto