Roma | crolla palazzina a Canale Monterano | tre estratti vivi dalle macerie

(Di sabato 6 gennaio 2024) Pubblicato il 6 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Unadi due piani èta questa mattina a, in provincia di. Tre persone sono state estratte vivedai vigili del fuoco e trasportate in ospedale. Il crollo è avvenuto intorno alle 8,30 in seguito a un'esplosione, causata molto probabilmente da una fuga di gas. Sul posto sono presenti anche le forze dell'ordine e il 118.

Vicino aè crollata una palazzina a seguito di un'esplosione in via dei Monti, a Canale Monterano . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. ( IL CROLLO A MILANO ) Accertamenti in corso per verificare che non ci siano altre persone rimaste sotto le macerie. Secondo quanto si apprende, la casa della deflagrazione sarebbe una fuga di gas. Le indagini sono in corso. Un boato e poi l'esplosione e nel piccolo comune di Canale Monterano, in provincia di Roma una palazzina è crollata alla prima ore del giorno. Non ci sarebbero al momento feriti. L'esplosione potrebbe ...