Roma | crolla palazzina a Canale Monterano | tre estratti vivi dalle macerie

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il crollo è avvenuto intorno alle 8,30 in seguito a un'esplosione causata molto probabilmente da una fuga di gas Unadi due piani èta questa mattina a, in provincia di. Tre persone sono state estratte vivedai vigili del fuoco e trasportate in ospedale. Il crollo è avvenuto

Vicino aè crollata una palazzina a seguito di un'esplosione in via dei Monti, a Canale Monterano . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. ( IL CROLLO A MILANO ) ...Leggi anchepalazzina a Canale Monterano: tre estratti vivi dalle macerieUna palazzina è crollata a Canale Monterano, in provincia di Roma, probabilmente in seguito a un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile ...Roma, 6 gennaio 2024 – Sfiorata la tragedia nel comune di Canale Monterano a Roma, dove una palazzina di due piani è crollata, questa mattina intorno alle 8.30, probabilmente in seguito a un'esplosion ...