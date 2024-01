Roma | bimbo di 2 mesi in crisi respiratoria ‘scortato’ dai Carabinieri in Ospedale

(Di sabato 6 gennaio 2024) Paura stanotte adove una mamma e il suoneonato sono stati portati d’urgenza in. La donna aveva richiesto aiuto ad un Taxi che è statodaifino al Bambino Gesù. “Ho una mamma a bordo, il figlio piccolo non respira, aiutatemi”, questa la richiesta, concitata, fatta da un conducente di un taxi stanotte ad alcuniimpegnati in un’attività di controllo del territorio. A bordo c’erano una donna e ildi appena duecon una gravein corso. I Militari – idel Comando di Piazza Venezia – in pochi minuti hanno allora scortato il mezzo in, fino al Bambino Gesù dove ilha ...

Le condizioni di salute delle 60 persone "non destano particolari preoccupazioni, forse c'è una questione di malnutrizione per un, che è attenzionato sia dall'Usmaf che dall'Asl". Secondo i ...Messa per l'unità dei cristiani Domenica 21 " Sabato 27 gennaio" Visita ad Limina Apostolorum ... Un messaggio potente e rivoluzionario che si 'manifesta' in unnato in mezzo agli emarginati ...Ad uccidere Simonetta Cesaroni sarebbe stato Mario Vanacore, figlio del portiere del palazzo dove la giovane fu trovata morta in Via Poma il 7 agosto del 1990. Sullo studio del commercialista dove lav ...Un boato e poi l’esplosione e nel piccolo comune di Canale Monterano, in provincia di Roma una palazzina di due piani è crollata alla prima ore del giorno. L’esplosione ...