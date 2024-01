Rivogliamo i nostri mariti | la protesta delle donne russe al Cremlino

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ledei mobilitati iniziano a uscire dall'ombra: a piccoli gruppi, sui social come in strada, chiedono il ritorno deia casa e migliori condizioni per chi è al fronte

Sel'ex, tornare non significa riprendere da dove abbiamo lasciato: si ricomincia da ... Poi si innescano le nostre paure, iretaggi, i fantasmi delle storie precedenti. E a quel punto ...Sel'ex, tornare non significa riprendere da dove abbiamo lasciato: si ricomincia da ... Poi si innescano le nostre paure, iretaggi, i fantasmi delle storie precedenti. E a quel punto ...Al Marconi non si rientra. La notizia clamorosa è arrivata ieri sera, dopo un’intensa giornata fitta di incontri. Viene accolta dunque la proposta degli studenti fatta a suo tempo al presidente della ...Durissimo ed inequivocabile comunicato del Nucleo Compatto, la frangia più combattiva della tifoseria neroverde, in merito allo stato dei lavori presso lo stadio Città degli Ulivi. Leggiamo. All'alba ...