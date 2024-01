“Ritroviamo l’indignazione” | “Lottiamo contro gli evasori” | “La Carta il nostro faro” | il 2024 secondo i Sostenitori de ilfattoquotidiano it

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Abbiamo chiesto ai nostri utenti(se vuoi diventarlo, informati qui) di immaginare il, un’impresa davvero ardua. Abbiamo ricevuto le vostre lettere, un insieme di speranze e auspici da cui emergono quelle che considerate le priorità per il Paese e per il mondo intero. Dalla lotta all’evasione fiscale, alla povertà, dal clima alle necessarie trattative per una pace duratura, nei vostri pensieri c’è un’agenda che i governi potrebbero prendere a riferimento. Non nascondete un certo pessimismo, come è inevitabile considerando i fatti di cronaca dei primi giorni dell’anno, ma ciò che spesso ribadite è la necessità di un’informazione libera e indipendente che vi aiuti nella comprensione dei fatti. A.it ci proveremo anche quest’anno e, come ha spiegato il direttore Peter Gomez nel suo blog, “Il ...