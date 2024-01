RISULTATI | NJPW “New Year Dash !! 2024” 05 01 2024

(Di sabato 6 gennaio 2024) Idello Show andato in scena a Tokyo:New!!Venerdì 5 Gennaio – Tokyo (Japan)World Television Title MatchHiroshi Tanahashi (c) batte Ryusuke Taguchi (5:40) e mantiene il Titolo Tag Team MatchBishamon (Hirooki Goto & YOSHI-HASHI) battono Kaito Kiyomiya & Ryohei Oiwa (7:40)Guerrillas Of Destiny (El Phantasmo & Hikuleo) (w/Jado) battono Young Blood (Oskar Leube & Yuto Nakashima) (8:06) Twelve Man Tag Team MatchGreat Bash Heel (Togi Makabe & Tomoaki Honma), El Desperado, Master Wato, Shota Umino & Tama Tonga battono House Of Torture (Dick Togo, EVIL, Ren Narita, SHO, Yoshinobu Kanemaru & Yujiro Takahashi) (9:02) Ten Man Tag Team MatchBULLET CLUB War Dogs (Alex Coughlin, Clark Connors, ...

