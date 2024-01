RISULTATI | EVE 117 – Multiverse Rumble 05 01 2024

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 6 gennaio 2024) Idello Show andato in scena Venerdì a Londra: EVE 117:Venerdì 5 Gennaio – Londra (UK) Six Way Scramble MatchSu Yung batte Kasey, Millie McKenzie, Nightshade, Session Moth Martina e Skye Smitson (5:27) Tag Team MatchThe Decibelles (Ivy & Lana Austin) battono The Gals (Anita Vaughan & Debbie Keitel) (7:47)M62 Wrecking Crew (Alexxis Falcon & Lizzy Evo) battono Aleah James & Kanji (11:01) EVE Title MatchNina Samuels batte Safire Reed (c) (10:56) e diventa Nuova Campionessa!!!MatchLampshade (Nightshade) batte Baywatch Lifeguards (Ivy & Lana Austin), Captain Hook (Skye Smitson), Edina And Patsy (Anita Vaughan & Debbie Keitel), John Cena (Safire Reed), Lara Croft (Aleah James), Man Like Millie (Millie McKenzie), ...