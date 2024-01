Rimini | picchia la moglie davanti alla figlia | 11enne chiede aiuto e lo fa arrestare

commenta A, una ragazzina di 11 anni ha chiesto a un vicino di chiamare la polizia per salvare la mamma dalle botte del padre. Durante l'aggressione, l'undicenne ha tentato prima di fare scudo col proprio ...Una bambina di 11 anni ha chiamato i soccorsi per salvare la mamma dalle botte del padre. È accaduto ieri aintorno alle 17, quando la squadra volanti della Questura è intervenuta nel residence da dove arrivava la richiesta di aiuto. Durante l'aggressione, la piccola ha tentato prima di fare scudo ...A Rimini, una ragazzina di 11 anni ha chiesto a un vicino di chiamare la polizia per salvare la mamma dalle botte del padre. Durante l'aggressione, l'undicenne ha tentato prima di fare scudo col propr ...Una bambina di 11 anni ha chiamato i soccorsi per salvare la mamma dalle botte del padre. È accaduto ieri a Rimini intorno alle 17, quando la squadra volanti della Questura è intervenuta nel residence ...