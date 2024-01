Ricordi la moneta da 20 lire? Se ne hai una così puoi acquistarti casa

Leggi su blowingpost

(Di sabato 6 gennaio 2024) Vecchie monete da 20: pochi sanno che esistono esemplari veramente rari e di valore, e se ne hai alcuni davvero particolari in qualche vecchio cassetto potresti addirittura. Nell’articolo di oggi scopriremo di quale si tratta. Non solo le banconote, ma anche le monete instanno riscuotendo un grandissimo successo ed entusiasmo tra gli esperti di numismatica. Il mercato degli oggetti da collezione e dei gettoni insta conoscendo un successo senza precedenti. Ci sono monete rare e di grande valore che sono ricercatissime: ad accrescere la quotazione del conio ci sono diversi fattori, tra cui la tiratura, il fatto che si tratti di unaProva o non, gli errori di conio e se sia unacommemorativa. Tra le monete in ...