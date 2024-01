Riassunto | Boomi nomina Matt Heinz Chief Revenue Officer

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 6 gennaio 2024) L’executive di lunga esperienza nella vendita di prodotti e servizi tecnologici si unisce aper dirigere l’organizzazione globale di vendita e promuovere una crescita rapida CHESTERBROOK, Pennsylvania–(BUSINESS WIRE)– “Noi distiamo creando il futuro grazie alle nostre soluzioni avanzate per l’integrazione, essenziali per risultati trasformativi”, commenta Steve Lucas, Ceo. “La costituzione del nostro gruppo dirigente di lunga esperienza, i cui componenti vengono da aziende in crescita di massimo livello, sottolinea la nostra leadership nell’eccellenza per quanto riguarda l’integrazione. Ora chesi unisce a noi, portando capacità ineguagliate nelle vendite globali e impegno totale al successo dei clienti, siamo sulla strada giusta per rafforzare la nostra crescita e innovare sempre di ...