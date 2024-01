Renzi | “Mondo verso il crash come Tetris | ma resta fuori da conferenza Meloni”

(Di sabato 6 gennaio 2024) Pubblicato il 6 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – I problemi del pianeta sono rimastidallastampa di Giorgia, nonostante ilstia andandoilnei videogame. Lo dice Matteo, in un lungo post affidato ai social. "Quelli della mia generazione – esordisce il leader di Iv – ricordano bene un videogame chiamato. Si tratta di un gioco inventato quarant’anni fa nell’U di Andropov e Cernenko, l’U che attende il ciclone Gobaciov, la perestroika, la fine del comunismo. Aleksei Pazitnov, l’inventore, non avrebbe mai immaginato che in quarant’anni nessuno sarebbe riuscito a mandarlo inla sua creatura, superando il livello 157. E chi è che invece ci è riuscito, ...

... nonostante ilstia andando verso il crash, come nei videogame. Lo dice Matteo, in un lungo post affidato ai social. Dal Tetris alla conferenza stampa di Meloni "Quelli della mia ...Il primo è stato scelto da Matteoe Matteo Salvini nel duello dell'ottobre 2019 proprio nello ... "Cambiamo ilcon una sola immagine", aggiunge e in riferimento alle immagini postate da ...(Adnkronos) – I problemi del pianeta sono rimasti fuori dalla conferenza stampa di Giorgia Meloni, nonostante il mondo stia andando verso il crash, come nei videogame. Lo dice Matteo Renzi, in un lung ...Quelli della mia generazione ricordano bene un videogame chiamato Tetris. Si tratta di un gioco inventato quarant’anni fa nell’URSS ...