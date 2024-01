Regionali | fonti Fdi | ' fermi su Truzzu | ipotesi Solinas in Sardegna inesistente' Adnkronos

(Di sabato 6 gennaio 2024) Roma, 6 gen. () - "". Così un big di Fdi, parlando all', stronca con forza la corsa del governatore uscente Christianin, fortemente caldeggiata dalla Lega. Per Fdi, nonostante la posizione del Carroccio espressa ieri con fermezza dal vicepresidente leghista Andrea Crippa, il dato è già tratto: sarà il sindaco uscente di Cagliari Paoloa giocarsi la partita per la guida della Regione. "Nel 2024, con Fdi che traina la coalizione - commenta la stessa fonte - è impensabile su 5 Regioni affidarne due alla Lega e due a Fi, lasciandone una sola a noi". Ma il problema, viene rimarcato in ambienti di Fratelli d'Italia, non è solo interno al partito guidato da Giorgia Meloni. "Attorno a- la ...

...presidente del Consiglio e quello che più ha spinto per cambiare candidato in vista delle. Piemonte, Lombardia e Veneto', riporta il quotidiano citandomeloniane. Per il ministro dei ...Tensioni FdI - Lega sui balneari Nel frattempo, oltre alle, tra Fratelli d'Italia e Lega ... se non già concordata, a quanto risulta all'AdnKronos dainformate sulla vicenda. Il ...Il centrodestra ora aspetta il tavolo nazionale. Un paradosso, se vogliamo, dato che la scelta del vertice cagliaritano su Paolo Truzzu viene data per certa e ufficiale da parte di Fratelli d’Italia, ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 gen - Aperto un bando destinato a specifiche categorie di enti pubblici regionali e promuove investimenti per la riduzione dei consumi e delle correlate emiss ...