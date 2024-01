Recita dell' Epifania | 11 intossicati in una chiesta Sei sono bambini

Il 118 è intervenuto a Pergo. In 13 trasportati in ospedale, molti i piccoli coinvolti. I più gravi sono tre adulti portati a Grosseto e Careggi per ... (repubblica)

Stiamo parlando delle tante iniziative promosse a Lecco e in provincia in occasione'Epifania, ricorrenza che, comeil proverbio, tutte le feste porta via. Sarà anche per questo motivo che,...Alana infatti, di professione fa l'assistente fotografa, mentre il ragazzo. Fra i due ... Cooper Hoffman , che veste i panni del protagonista, è figlio'indimenticabile e bravissimo Philip ...A una recita per l’Epifania in parrocchia 11 persone sono state intossicate da monossido di carbonio: trasportate in codice rosso in ospedale ...Durante una recita natalizia in una parrocchia a Pergo ... Le vittime sono state soccorse e trasportate negli ospedali dell'Aretino. La causa dell'intossicazione è ancora sconosciuta, e i vigili del ...