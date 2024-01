Razzi Hezbollah contro Israele | “risposta iniziale” a morte numero due Hamas

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – Sono stati oltre 60 ilanciati dail nord di, che, nel rivendicare l’azione, l’ha definita la “” all’uccisione nei giorni scorsi del2 di, Saleh al Arouri, in un raid a Beirut attribuito allo Stato ebraico. “Alle 8.15 abbiamo sparato 62la base israeliana di Meron”, ha dettoin una nota, all’indomani dell’avvertimento lanciato dal suo leader, Hassan Nasrallah, secondo cui l’assassinio di al Arouri “non resterà senza”. Il Partito di Dio sostiene anche che l’attacco abbia provocato anche feriti e definisce la base colpita “l’unico centro di intelligence, vigilanza e ...

Parla il leader degli Hezbollah libanesi, Nasrallah: "Non rimarremo in silenzio" dopo l'attacco nella periferia sud di Beirut e "risponderemo al nemico". A Gaza è salito a 22.600 morti il bilancio ... La drammatica prima settimana del 2024 sta dimostrando che la reazione israeliana a Gaza contro Hamas è stata abnorme e che probabilmente l'intento di Benjamin Netanyahu era quello di cancellare ... L'esercito israeliano ha diffuso un filmato che mostra gli attacchi dello Stato Ebraico nel sud del Libano. La tensione è alta al confine da dove Hezbollah ha ...