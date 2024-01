Raid su Gaza | almeno 21 morti Hezbollah rivendica lancio razzi su nord Israele

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 6 gennaio 2024) Continuano iisraeliani sulla Striscia di. Stanotte21 persone sono morte in bombardamenti su Khan Yunis e Deir al-Balah, secondo i media arabi.e Teheran tornano a minacciare, con i miliziani libanesi cheno undisui confini settentrionali di. Blinken è in Turchia, dove oggi incontrerà il suo omologo Fidan: al centro dei colloqui la guerra ae l’adesione della Svezia alla Nato. Quattro missili ucraini sono stati abbattuti ieri sera sulla Crimea, afferma Mosca. Attacchi russi nella notte sulle regioni di Donetsk e Khmelnytskyi. Mosca ha chiesto per il 22 gennaio una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla fornitura di armi occidentali a ...