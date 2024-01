RAI1 SORPASSA CANALE 5 NEL TARGET COMMERCIALE E NEI GIOVANI CRISI VERA PER L’AMMIRAGLIA MEDIASET?

(Di sabato 6 gennaio 2024)è la maggiore rete televisiva italiana praticamente da sempre, l’unica rete rimastamente generalista visto l’andazzo preso nell’ultimo ventennio da5 che per scelte editoriali discutibili e incapacità di connettersi al cambiamento della società, ha perso ampie fette di pubblico. Nonostante l’indebolimento generale su diverse fasce di pubblico la principale reteitaliana è sempre riuscita agevolmente a battere la rete concorrente neiche sono diventati quelli di riferimento diossia, eppure da questo autunno soprattutto nelle fasce pregiate (quelle che portano i veri guadagni per gli investimenti pubblicitari) pare che qualcosa sia cambiato. IL SORPASSO Sta ...

