Raffica di razzi Hezbollah su Israele Borrell | No escalation

(Di sabato 6 gennaio 2024) Crescono le preoccupazioni per un possibile, nuovo, aggravamento della crisi in Medioriente con una partecipazione diretta di. Unadilanciati dai miliziani libanesi ha colpito il nord di. Il gruppo ha rivendicato l'attacco, definito come una «prima risposta» all'uccisione del leader di Hamas Saleh al-Arouri a Beirut. «Abbiamo colpito una delle basi più importanti di, la base di comando Meron per la sorveglianza e il controllo aereo, con 62e missilì», ha poi commentato il leader di, Hassan Nasrallah, parlando di una reazione «inevitabile» alla morte di Al-Arouri che, sostiene, ha cambiato la natura del conflitto con. La replica di Tel Aviv non si è fatta attendere: aerei da combattimento ...

