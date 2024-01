Raffica di razzi dal Libano | Hezbollah rivendica | Risposta iniziale

Leggi su iltempo

(Di sabato 6 gennaio 2024) Almeno 30sono stati lanciati verso Israele nelle prime ore del mattino oggi, scrive Ynet, precisando che gli obiettivi dellasono stati in particolare Galilea e alture del Golan. Secondo altre indicazioni, alcuni missili hanno colpito il Monte Meron mentre altri sono stati intercettati. Nel nord del Paese sono riecheggiate le sirene d'allarme. Prestohato l'azione. In una dichiarazione, il gruppo terroristico ha affermato di aver preso di mira un'installazione militare israeliana nell'area. L'attacco, afferma l'organizzazione, è "una" al presunto assassinio israeliano del funzionario di Hamas Saleh al-Arouri inla scorsa settimana. Intanto il capo della diplomazia americana, Antony Blinken, è oggi in ...