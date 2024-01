Quella volta che a Sanremo I vincitori svelano i segreti del Festival

Leggi su iltempo

(Di sabato 6 gennaio 2024) Un brivido lungo 74 anni. Vincerecambia la vita, nel bene e nel male. Fin dal 1951 ilè una giostra di note e mondanità che, suo malgrado, paralizza l'Italia per una settimana intera. Anche chi prova a far finta di nulla si ritrova a sapere quasi tutto su cantanti in gara, polemiche, pronostici, favoriti e favoritismi. A tutto questo è dedicato «Ho vinto ildi» (La Bussola Edizioni), il libro dello scrittore, autore e discografico Marco Rettani e del giornalista e scrittore Nico Donvito. Con l'introduzione di Amadeus ci conduce in un viaggio che cattura l'anima di un Paese in costante trasformazione. Un'immersione nelle storie deiche hanno ripercorso alcuni dei momenti più importanti legati alla loro edizione speciale del: Diodato, ...