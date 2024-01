Qualificazioni Wta Adelaide 2024 | subito fuori Camila Giorgi | battuta da Liu

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024)è uscita di scena al primo turno delledel WTA 500 di, vedendo cosìsfumare il sogno main draw. Giornata da dimenticare per la tennista azzurra, travolta dalla statunitense Claire Liu con il punteggio di 6-3 6-1 in appena 1h10? di gioco. Primo set in realtà equilibrato e pieno di ribaltamenti di fronte, conche ha perso il servizio in avvio salvo poi ottenere tre giochi di fila e portarsi avanti. Il sesto gioco ha rappresentato però le sliding doors del match:ha infatti sprecato tre palle break e da quel momento in poi è come se si fosse spenta la luce, tanto che ha perso 10 dei seguenti 11 giochi. Liu ha dunque fatto il suo, vincendo prima il set per 6-3 e poi dominando il secondo con ...