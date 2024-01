Può un premier andare in bagno? Magari per lavarsi le mani Parla l' uomo che sussurrava le buone maniere ai premier

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nel linguaggio ricercato dei cerimonieri (o cerimonialisti, se preferite) l’espressione “vorrei lavarmi le” sussurrata da un leader al suo addetto al cerimoniale ha un significato preciso e inequivocabile: “mi scappa, devoin”. Allora l’del protocollo, con fare discreto ed estremamente riservato, accompagna il vip alla porta in fondo al corridoio a destra (ma qualche volta anche a sinistra) per dare seguito alle supreme volontà Segui su affaritaliani.it

David de Gea può tornare a giocare in Premier League: come riporta il Daily Express, l'ex portiere del Manchester United vede favorevolmente... (calciomercato)

Ci sono 37 pagine di motivazioni legali che “scagionano” Mikel Arteta dall’accusa di cattiva condotta per essersi sfogato più volte in maniera molto ... (ilnapolista)

A segnare quel distinguo ed a superarlo a pie' pari è stata laGiorgia Meloni , che il ... 'C'è sempre qualcuno chefare errori e cose sbagliate ma io non sono disposta a fare questa vita, ...... il più atteso è il terzo, che non è solo quello in cui entrano in scena i club della... FA Cup: il Cambridgesorprendere il Blackburn Il Leicester di Enzo Maresca sta letteralmente ...