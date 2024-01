Psg | sul mercato per un centrocampista Bruno Guimaraes l’obiettivo

(Di sabato 6 gennaio 2024) La priorità del Psg per questo gennaio rimane rinforzare il centrocampo: nel mirino il brasiliano, in alternativa c'è sempre Phillips del City

Tensione altissima in casa Paris Saint Germain, nelle ultime ore il club parigino potrebbe subire due importanti scossoni. Il 2024 non poteva ... (serieanews)

PAROLE - "Guimaraes verso il...Un altro nome è quello di Lilian Brassier , attualmente la proprietà del Milanmercato,... il secondo problema è la concorrenza perché ci sono Porto, Leverkusen, Monaco e ora ilha perso ...Il fuoriclasse francese sta per sciogliere le riserve sul suo futuro: permanenza in Ligue 1 o futuro ai Blancos ...Altro problema fisico per il centrocampista portoghese, che si ferma in allenamento a poche ore dalla sfida con l'Atalanta ...