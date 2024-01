PSG | pronta una follia per Guimaraes

Bruno Guimaraes ha vinto il ballottaggio con Calvin Phillips : il centrocampista brasiliano è il grande obiettivo deldi Luis Enrique . La società parigina, secondo quanto riportato da Goal Brasile, starebbe preparando una folle offerta da presentare al Newcastle United . Il classe 1997 ha una clausola ...Eppure la stampa sportiva italiana, cosìe attenta a criticare il Milan, come squadra, per i ... Cosa successa in questa edizione dove il Milan si è trovato nel girone con, Borussia e New ...Il PSG di Luis Enrique ha messo nel mirino il centrocampista brasiliano: pronta proposta folle per il Newcastle United ...Un tema che terrà banco in casa PSG nel corso della seconda parte di stagione sarà sicuramente quello legato al futuro di Kylian Mbappé, il cui contratto andrà in scadenza al termine della stagione. N ...