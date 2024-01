Psg | Mbappé | “Ho perso la spontaneità dell’essere umano”

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024) Kylianè stato ospite del programma di France 2 ‘Envoyé Special” e la puntata andrà in onda il 18 gennaio. Il francese ha parlato della sua vita da star del calcio e confessa: “L’ultima volta che sono uscito a comprare il pane da solo? Non me lo ricordo. Quando ero piccolo andare a prendere il pane era un compito. Hola”. Sulla nuova vita nessun rimpianto: “E’ una routine quotidiana, tutto è questione di organizzazione. Se avessi 48 ore in incognito? Le passo fuori, questo è sicuro! Farei di tutto, senza pensare. Andrei a mangiare tranquillamente, uscirei, andrei dagli amici, farei una festa tranquilla senza che nessuno mi veda. La mattina dopo, colazione in terrazza. Insomma, le cose semplici della vita!”. SportFace.