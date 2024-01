Provvedimenti per alcuni gieffini | “Convocati in studio | poi il televoto flash” – l’indiscrezione

(Di sabato 6 gennaio 2024) Le reazioni che diversihanno avuto dopo l’uscita di Beatrice Luzzi hanno disgustato i telespettatori del Grande Fratello ed hanno lasciato perplesso lo stesso Alfonso Signorini. Il pubblico chiede deie forse lunedì arriveranno. L’opinionista Viviana Bazzani su TikTok ha rivelato checoncorrenti sarannoin. “Rosy, Anita, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Letizia Petris. Questi sono gli individui che lunedi verrannoine verrà fatto vedere loro un video sugli atteggiamenti adottati nei confronti di Beatrice Luzzi dopo la notizia della morte del papà. Di Beatrice in queste ore si sa poco, le notizie sono discordanti, già non doveva entrare la scorsa volta quando era uscita e poi c’e stato questo ...

Anche se Signorini ha affermato di essere "senza parole"il comportamento di alcuni concorrenti, non è ancora chiaro se riceverannoseveri o saranno semplicemente rimproverati