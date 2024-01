Provvedimenti per 5 concorrenti del Grande Fratello | televoto flash e possibile squalifica

(Di sabato 6 gennaio 2024) Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del, gli altrinon hanno dimostrato un briciolo di empatia, specie alcuni di loro (Rosy, Garibaldi, Anita, Varrese e Letizia). Per questo motivo, ci potrebbe essere anche unper 5del? Secondo l’opinionista Viviana Bazzani... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Questa settimana il Grande Fratello non andrà in onda. La prossima puntata, infatti, è prevista per lunedì 8 gennaio, in cui assisteremo alla ... (tutto.tv)

Grande Fratello , provvedimenti in arrivo per cinque inquilini? Il web si infiamma . Ecco cosa è emerso Grande Fratello , l’ottava edizione è iniziata ... (361magazine)

Epifania senza dolcetti per i fan del Grande Fratello . stasera difatti la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini non andrà in onda al ... (leggo)

La dimostrazione ce l'hanno data questi 5 anni di governo del centrodestra che si è caratterizzato,un verso,i peggiorimai adottati,l'altrol'essere stato chiuso al ...la sua politica sull'immigrazione clandestina e poi giudicava, in un cortocircuito incredibile, idello stesso Ministero. Nel 2016 durante la campagnail referendum ...Sta per arrivare una punizione importante per i concorrenti del Grande Fratello Alcuni di loro rischiano di uscire ed essere squalificati lunedì sera Ecco le indiscrezioni dopo quello che è successo ...Epifania senza dolcetti per i fan del Grande Fratello. Stasera difatti la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini non andrà in onda al suo posto Mediaset trasmetterà il film Heidi. E ...