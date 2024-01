Provenzano Pd | “Meloni? Mi ha colpito una cosa”

(Di sabato 6 gennaio 2024) Giuseppe, esponente del Pd, in un’intervista a ‘La Stampa’ parla della conferenza stampa del premiere non mancano critiche. La conferenza stampa del premiernon convince Peppe. L’esponente dem in un’intervista a La Stampa critica duramente il presidente del Consiglio: “Ha parlato come leader dell’opposizione all’opposizione. E questo è un atteggiamento molto preoccupante se pensiamo che ci apprestiamo a guidare il G7“.attacca duramente il premier– Notizie.com – © AnsaIl premier ha aperto al confronto in tv con Schlein. “Non si tratta di una concessione – il pensiero di– ma di un semplice dovere democratico. Europee? Propone un modello plebiscitario che a noi del Pd non appartiene“. “Mi ha ...

ROMA. Peccato che alla conferenza stampa di fine anno di Giorgia"non si sia presentata la presidente del Consiglio". Quella di Peppesembra una battuta, ma non vuole esserlo: "Ha parlato non come capo del governo, ma come leader dell'opposizione ...Elly Schlein insiste sul caso Pozzolo: "chieda scusa e pretenda le dimissioni", dice, salvo ... "Vittimismo, gravi menzogne, omissioni", sono le parole d'ordine del dem Peppe. E ...Meloni e la sindrome da complotto: cosa c'è dietro il mantra «Io non sono ricattabile» ripetuto anche durante la conferenza stampaGiorgia Meloni ed Elly Schlein, rispettivamente premier e segretaria del Partito Democratico, si sfideranno in un dibattito televisivo. Questa decisione sembra essere una conferma di chi sia, per la p ...