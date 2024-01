Probabili formazioni Inter Verona | Lautaro ritorna titolare?

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ecco quelle che sono ledi: le ultime sia sulle fila nerazzurre che quelle gialloblu Novità importanti per ledi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, qualche cambiamento nerazzurro con il ritorno a pieno regime diMartinez.(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram,. HELLAS(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig; Folorusnho, Duda; Ngonge, Suslov, Lazovic; Djuric. All. Baroni.

Allo Stadio Via Del Mare, impianto sportivo in terra salentina, si gioca il match valido per la diciannovesima giornata di Serie A tra Lecce e ... (metropolitanmagazine)

Come vedere Salernitana - Juventus per la giornata 19 di Serie A, leal fischio d'inizio e il pronostico della ...Ledi Foggia - Taranto FOGGIA (3 - 4 - 1 - 2): Nobile; Salines, Carillo, Rizzo; Garattoni, Marino, Martini, Vezzoni; Schenetti; Peralta, Tonin. Allenatore: Tommaso Coletti. ...Dopo l'anticipo di ieri con Bologna e Genoa che hanno pareggiato 1-1 nel finale di partita, oggi tocca all'Inter e al Verona aprire l'Epifania. La partita è valida per ...Archiviate le festività, in Serie C si torna a fare sul serio con la prima giornata di ritorno del Girone C. Al "Vito Simone Veneziani", alle ore 14 (LIVE MATCH ...