Prince of Persia The Lost Crown | Trailer e contenuti della Deluxe Edition

(Di sabato 6 gennaio 2024) L’attesa è in procinto di terminare per i fan affezionati diof, poiché Ubisoft prepara il terreno per un’avventura straordinaria con “of: The”. La casa di sviluppo ha recentemente dato un assaggio del mondo magico e coinvolgente che attende i giocatori, con una serie di teaser e anticipazioni che hanno alimentato la frenesia. Avete già saputo cheofTheè entrato in fase GOLD?perofTheDopo uniniziale che ha catturato l’immaginazione di tutti all’inizio dell’anno, Ubisoft ha ...

Ritrovata la corona perduta, il principe sta per tornare al trono: la fase gold di The Lost Crown preannuncia il ritorno di Prince of Persia Il ... ()

Tra i titoli di spicco del trailer figurano Like a Dragon: Infinite Wealth ,Of: The Lost Crown , Final Fantasy VII Rebirth (uscita il 29 febbraio) , Dragon's Dogma 2 (uscita il 22 ...I creatori volevano che il gioco fosse un richiamo agli ...Il nuovo trailer di Prince of Persia The Lost Crown, pubblicato quest'oggi da Ubisoft, ci porta alla scoperta della Deluxe Edition del gioco.Ubisoft, nell'anticipare l'atteso lancio di Prince of Persia: The Lost Crown, ha condiviso dettagli cruciali relativi alle specifiche tecniche delle versioni co ...