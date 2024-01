Primo Latitante del 2024 Arrestato dai Carabinieri

... sfanculare per essere casa editrice indipendente, autonoma eimpegnata a disunire, a ... La Blast di Ranpo Fahrenheit si è lanciata in un aperitivorepubblicano, dal dopoguerra alla ...È stato arrestato ildell'anno. Si tratta di un broker del narcotraffico. Secondo gli inquirenti avrebbe gestito e mediato il traffico di eroina tra il suo paese d'origine, la Grecia, la Turchia e l'Italia ...Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. È questa l’accusa nei confronti di 38 persone, denunciate per aver dichiarato il falso al fine di ottenere o continuare ...E’ il primo latitante a finire in manette nel 2024, l’ennesimo stanato dai carabinieri del comando provinciale partenopeo. Faslii Qibini è la cifra di un impegno costante e il punto su ricerche ...