“Primo appuntamento Hotel” sul Real Time | quando inizia | anticipazioni

(Di sabato 6 gennaio 2024) Arriva sul canale 31 del digitale terrestre lo spin off del famoso show dedicato a chi crede ancora nell’anima gemella. A far da sfondo agli appuntamenti romantici un resort di lusso nel Salento. Saranno appuntamenti al buio lussuosi quelli che attendono i 60 partecipanti di “”, in onda sudal 2 gennaio 2024. Dopo lo spin-off “– Crociera”, il programma del canale 31 del digitale terrestre porterà i single alla ricerca della dolcetà metà nel comfort di un prestigioso resort pugliese. E che le bellezze di Gallipoli e Santa Maria di Leuca possano ispirare nuovi amori. Dal 2 gennaio 2024 al via “” su– ...

Dopo ben sette stagioni classiche e i due spin off “Crociera”, il DATING SHOW fenomeno di Real Time è pronto a fare le valigie e partire per ... (bubinoblog)

“Con un pene inferiore a 15 centimetri, non ci faccio nulla“, è una delle primissime dichiarazioni fatte da María José, una Mamma single in cerca ... (ilfattoquotidiano)

Meloni vs Schlein, il match dell'anno. Befana addio, si entra nel cuore della campagna elettorale delle Europee di giugno.per 400 milioni di europei. Evero test per il nostro governo e la sua opposizione. Tempo da perdere non ce n'è. Ai primi di aprile scatta la tagliola che per le Europee "si ......a ritagliarsi un ruolo dipiano nella campagna elettorale per le europee del 2024. Il confronto tra Meloni e Schlein, che si terrà 'prima della campagna elettorale', è dunque un...È arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. A partire dalle 16.30 su Canale 5, la padrona di casa Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto per interviste di ...Quattordici diverse ambientazioni su un percorso di 1 km, più di 100 figuranti, le musiche natalizie del Concerto Musicale Città di Taviano e degustazioni di prodotti tipici.