Prima volta assoluta | svolta storica ai Mondiali

Leggi su rompipallone

(Di sabato 6 gennaio 2024)2026, ipotesi per una snel mondo del calcio. Potrebbe trattarsi di una novità mai vista in questo palcoscenico Il nuovo anno è appena iniziato, eppure le menti viaggiano costantemente guardando al futuro, soprattutto nel mondo del calcio. Un panorama in cui spesso si cerca il cambiamento, la novità per attrare sempre più gente verso questo sport meraviglioso. Come ben risaputo, i prossimiche si terranno nel 2026, si disputeranno in America. Una realtà totalmente differente, a quella a cui siamo abituati. Una Nazione futuristica, avanguardista e che spesso è capace di sorprendere con le sue idee o il suo modo di fare. A terminare tra i progetti del continente a stelle e strisce potrebbe esserci proprio la competizione più importante a livello mondiale per lo ...