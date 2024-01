Preso primo latitante dell' anno | è broker del narcotraffico

(Di sabato 6 gennaio 2024) È stato arrestato il. Si tratta di undel. Secondo gli inquirenti avrebbe gestito e mediato il traffico di eroina tra il suo paese d'origine, la Grecia, la Turchia e l'Italia meridionale, dove faceva affari con il clan Di Lauro e poi con i Nardielli, gruppo criminale del versante oplontino. Poi una lunga latitanza, dichiarata nel lontano aprile del 2011 quando, ristretto ai domiciliari, evase facendo perdere le proprie tracce. Ricercarto per oltre 12 anni, fino a ieri pomeriggio, quando Faslii Qibini, 64 anni, passeggiava in corso Secondigliano ignaro di essere circondato. (L'ARRESTO DI UNA CORFU')

E' il primo latitante a finire in manette nel 2024, stanato dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli che appena qualche giorno fa hanno chiuso il bilancio annuale con 17 ricercati arrestati.