Preso primo latitante del 2024 | il broker del narcotraffico tradito dalle sigarette

(Di sabato 6 gennaio 2024) E' ila finire in manette nel, stanato dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli che appena qualche giorno fa hanno chiuso il bilancio annuale con 17 ricercati arrestati. La cattura di Faslii Qibini, spiegano i militari, è il risultato di un impegno costante e il punto su ricerche sviluppate per anni, su più fronti. Sulla testa del 64enne di origini albanesi pende una...

Il coraggio di tre studentesse ha permesso di salvare la vita di un anziano in difficoltà. Azzurra , Emma e Sara , tre ragazzine 13enni, a Trento, ... (orizzontescuola)

Tempo di lettura: 2 minutiE’ il primo latitante a finire in manette nel 2024, stanato dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli che appena ... (anteprima24)

... come pagare a rate anche nel 2023 Bonus elettrico 2024 con Isee basso Solo per iltrimestre ... la misura che hail posto del reddito di cittadinanza . Il beneficio è riservato solo alle ...Questa pesante presa di posizione del Quirinale haforma nella lettera che Sergio Mattarella ... seppur soltanto intorno alle 7.30 della mattina delgennaio, quindi qualche ora dopo l'..."Ascoli, primo colpo di mercato. Fumata bianca, preso Valzania", titola il Quotidiano Sportivo. L’Ascoli rompe gli.Il Palermo avrebbe messo a segno il primo colpo del mercto invernale. Come ha scritto Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale il club rosanero è vicino a chiudere un’operazione molto importante.