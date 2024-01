Preso a Napoli il primo latitante dell’anno | è broker del narcotraffico

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ ila finire in manette nel 2024, stanato dai Carabinieri del Comando provinciale diche appena qualche giorno fa hanno chiuso il bilancio annuale con 17 ricercati arrestati. La cattura di Faslii Qibini, spiegano i militari, è il risultato di un impegno costante e il punto su ricerche sviluppate per anni, su più fronti. Sulla testa del 64enne di origini albanesi pende una condanna definitiva di oltre 22 anni di reclusione: traffico internazionale di droga il reato per il quale era ricercato. L’uomo è considerato undeltrans-frontaliero. Secondo gli investigatori avrebbe gestito e mediato il traffico di eroina tra il suo paese d’origine, la Grecia, la Turchia e l’Italia meridionale, dove faceva affari con il clan Di Lauro e poi ...

Il club tedesco ha annuncia to con una nota di aver acquistato dal Calcio Napoli il giocatore macedone Eljif Elmas. Il Lipsia ha annuncia to con una ... (2anews)

Arrestato dai carabinieri a, deve scontare una pena di 22 anniIlè pronto ad assecondare le richieste del Genoa, per un affare complessivo da circa 25 milioni di euro' Il Genoa non vieneper il collo da nessuno Il presidente del Genoa , Alberto ...Preso il primo latitante del 2024 a Secondigliano. Faslii Qibini è considerato un broker del narcotraffico Catturato dai carabinieri, ...È il suo momento. Peraltro, diciamo la verità, che paura può avere uno che a 17 anni andò al Manchester United, a 19 ha esordito in A a Verona, a 21 in Premier ...