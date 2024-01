Preghiera del mattino del 6 Gennaio 2024 | “Allontana ogni ostacolo da me”

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Resta con me, si fa sera ”. É la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie ... (lalucedimaria)

“Apri il mio cuore a Te”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami ... (lalucedimaria)

- - > Torino, papa Benedetto XVI indavanti alla Sindone il 2 maggio 2010 - Siciliani . È un anno, che se ne è andato. ... Amavo il suo tornare audacemente sul tema della sofferenza e...E all'ipotesiserial killer "No, a quella no". Suo padre Pietro, detto Pietrino, è stato il ... È mai andato a dire unasulla tomba di Simonetta "No". Ha mai parlato con la sua famiglia ...Oggi si scrive sulla porta di casa con il gesso 20 † C † M † B † 24, per invocare la benedizione del Signore sull'abitazione e sugli abitanti.A concentrare l’italianità nella bandiera si riduce l’Italia a espressione geografica o ancora meno: cromatica ...